Порядка 600 консультаций предоставили фермерам Подмосковья с начала года

В Подмосковье действует интерактивный сервис, где собрана актуальная информация по мерам государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей: требования к получателям, список необходимых документов, планируемые даты отбора. Задать вопросы аграрии также могут, обратившись в центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года фермеры региона получили 586 консультаций по вопросам получения господдержки. Специалисты объяснят, какие документы потребуются для подачи заявок на субсидии или гранты, для получения земельного участка в аренду, либо в безвозмездное пользование на льготных условиях. Также при необходимости помогут подобрать участок и расскажут, как оформить его в собственность.

Например, консультации по земельным вопросам получили члены К (Ф)Х «Ферма Лисино-Хутор» из Лотошино, К (Ф)Х «Аркапарк» и К (Ф)Х «Земский фермер» из Рузского, К(Ф)Х «Доброселье» из Клина и другие. Обратиться к специалистам можно ежедневно по будням с 9 до 18 часов по телефону: 8 (498) 602-29-19 (по вопросам получения субсидий или грантов — в тоновом режиме введите добавочный 56560 или 56549, если вопрос касается земельных участков — добавочный 56558).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.