С начала года лесной охраной Комлесхоза Подмосковья проведено 59930 патрулирований территории лесного фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задача этих мероприятий — предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего патрулирований в этом году проведено на территории Клинского — 5078, Егорьевского — 4506, Шатурского — 4085, Звенигородского — 4034 и Бородинского — 3974 лесничеств.

Часто в эти рейды специалисты лесничеств отправляются совместно с сотрудниками правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, представители различных сообществ и общественные лесные инспекторы.

Евгений Агулов утонил, что за это время было зафиксировано 5 689 нарушений, в том числе связанных с нарушениями правил пожарной (2753) и санитарной (1224) безопасности в лесах, а также с незаконной рубкой лесных насаждений (145). Привлечено к административной ответственности 2 407 нарушителей.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Кроме того, помимо штрафов ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.