Порядка 500 школьников Клина получили именные стипендии

В этом учебном году таких ребят было 25. Встречу назвали «Мы вместе создаем будущее». И речь на ней шла и о результатах, которых ребята уже добились. Но главное, о том, как родной округ может помочь своим детям в дальнейшем развитии их талантов и воплощении самых смелых планов.

«Вы все такие разные, кто-то уже большой знаток в истории, географии и праве. А кто-то в совсем юном возрасте поднялся на спортивные пьедесталы. Все очень разные, но есть одна общая черта. Желание быть первым! Трудится, добиваться, расти над самим собой», — сказала Алена Сокольская, напутствуя школьников.



За эти годы стипендиатами стали более 500 талантливых школьников Клина. Это и финансовая помощь одаренным школьникам, и гарантированное содействие с дальнейшей профориентацией вплоть до трудоустройства в родном округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.