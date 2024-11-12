Порядка 500 кг макулатуры собрали школьники округа Шаховская в рамках экоакции

сегодня в 18:18

Жители городского округа Шаховская могут поучаствовать в экологической акция «БумБаттл», которая продлится до 25 ноября. Она призвана привлечь внимание к важности переработки и сохранения лесов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серединской школе делают значительные шаги в этом направлении: ученики собрали 500 кг макулатуры.

«Мы хотим показать, что даже маленькие действия могут принести большую пользу», — рассказала учительница биологии Серединской школы.

В школе проходят экологические уроки, где ученики узнают, какой вклад может внести каждый человек в дело сохранения естественной красоты нашей планеты.

Обучающиеся школы активно включаются в процесс сбора макулатуры, ведь использование макулатуры позволяет существенно экономить древесину и сохранять леса от вырубки.

Акция «БумБаттл» — это отличный способ научить детей ответственному отношению к окружающей среде и внести свой вклад в сохранение природы.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.