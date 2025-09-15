Порядка 500 человек приняли участие в «Парковом кроссе» в мытищинских парках

В мытищинских парках 13 сентября прошло мероприятие «Парковый кросс», в нем приняли участие около 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гости окунулись в спортивную атмосферу. Помимо кросса, все желающие смогли принять участие в интерактивных активностях. Началось все с программы «Фитоняшка в парке», где веселые персонажи помогли разучить простые упражнения и игры на свежем воздухе.

Затем состоялся флешмоб разминка «В ритме парка» — коллективная зарядка под энергичную музыку. Для тех, кто решил глубже погрузиться в мир танцев, был организован мастер-класс «Энергия ритма», где профессиональные инструкторы помогли справиться с основами современных танцевальных направлений.

Концертная программа «В ритме спорта» стала музыкальным хайлайтом мероприятия. Артисты исполнили песни, посвященные спорту и здоровью, создавая атмосферу праздника и мотивации.

Для самых маленьких участников были предусмотрели эстафеты «Чемпионы» — веселые командные игры с препятствиями, которые развивают ловкость, скорость и командный дух.

«Парковый кросс» — не просто мероприятие, это фестиваль здоровья и позитива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.