Порядка 50 тыс человек посетили парк имени Калинина в Королеве за неделю

С 20 по 26 мая парк имени Калинина в городском округе Королев посетили 50 тыс. человек. Центральный городской парк им. Калинина в Королеве расположен в центре города. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Общая площадь парка составляет 11,1 га. В 2016 и 2018 гг. в парке уже проходили некоторые работы по благоустройству. Были проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, уличное освещение, проведены электромонтажные работы.

В 2020 году появилось дополнительное уличное освещение и зоны боксерскими стойками. Также в парке создали большой веревочный парк площадью до 2 тыс. кв. м и дорожки с освещением ведущие к нему.

Кроме того, в парке в 2020 году появился уникальный многофункциональный двучашный фонтан, который оснащен статической и шоу-системой с изменением высоты струй и цветов подсветки в соответствии с темпом музыкальной композиции.

Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Парк находится по адресу: Московская область, Королев, ул. Терешковой, 1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.