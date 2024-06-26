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Порядка 50 пар поженились в Подольске по проекту «Свадьба в Подмосковье»

Благодаря участию в проекте «Свадьба в Подмосковье» расписаться в Подольске теперь можно не только в ЗАГСе. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, уже порядка 50 пар заключили союз в живописных местах г. о. Подольск, сообщает пресс-служба администрации округа.

В их число вошли: органный зал Культурно-просветительского центра «Дубровицы» по адресу: п. Дубровицы, 65а; набережная реки Пахры в парке имени В. Талалихина по адресу: ул. Рабочая, д. 5б; УСЦ «Юность» в мкр. Климовск по адресу: проспект Юности, д. 1.

Услуга предоставляется бесплатно. Заявление на регистрацию брака можно подать через портал госуслуг Московской области и в МФЦ Подольска по адресу: ул. Кирова, 39; мкр. Климовск, ул. Заводская, 7.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4967) 54-47-87, 8 (4967) 54-96-30, и на портале «Свадьбы Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.