Порядка 5 тысяч ребят посетили «Елку главы» в Ленинском округе

Цикл предновогодних мероприятий провели в Ленинском городском округе для мальчишек и девчонок из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей участников специальной военной операции. Традиционную «Елку главы» посетили около 4900 юных жителей округа, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Во дворце спорта „Видное“ ребятам показали музыкальный спектакль по мотивам русских сказок в исполнении театр танца Аллы Духовой TODES. Представление посмотрели 3900 ребят от 6 до 12 лет. Для 750 малышей до 6 лет праздничные мероприятия с Дедом Морозом прошли во дворце культуры в Видном, а свыше 200 юных жителей отдаленных территорий муниципалитета посетили „Елку главы“ в школе в поселке Володарского», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Татьяны Квасниковой.

Благотворительные мероприятия, организованные администрацией муниципалитета, проходили с 20 по 26 декабря. В преддверии тематических спектаклей для ребят была предусмотрена интерактивная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами и героями мультфильмов. Ребята могли поиграть, потанцевать и спеть любимые песни вместе с артистами. А после завершения сказки все ребята получили сладкие подарки с добрыми пожеланиями от главы Ленинского округа.

Ранее сообщалось, что в рамках благотворительной акции в Ленинском округе с «Елки желаний» сняли 98 открыток с новогодними желаниями детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.