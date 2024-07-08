Порядка 5 тыс человек побывали на семейном фестивале «Рябинушка» в Подмосковье

6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря г. о. Истра прошел первый семейный фестиваль «Рябинушка». За два дня фестиваль посетили порядка 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью фестиваля стала популяризация семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций, популяризация русской народной культуры.

Почетным гостям фестиваля — семейным парам, прожившим в браке более 50 лет и многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей — президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила памятные подарки.

Для посетителей фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: концертные выступления подмосковных творческих коллективов государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники», ансамбля народной музыки «Вечерка», народного коллектива центра традиционной народной культуры южного Подмосковья «Истоки» и многих других. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, широко была представлена продукция местного, подмосковного, сельхозпроизводства. Для гостей фестиваля они предлагали хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни. Оригинальное фото на память можно было сделать в одной из тематических фотозон.

Семейный фестиваль в Подмосковье планируют проводить ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.