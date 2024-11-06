Порядка 5 тонн макулатуры собрали в Шаховской в ходе патриотической акции

С 25 сентября по 25 ноября в Московской области проводится акция по сбору макулатуры «V Единстве Za победу». Шаховский округ активно поддержал эту инициативу, собрав 5 тонн вторсырья. Об этом сообщает прес-служба администрации округа.

В акции приняли участие жители округа, школьники, студенты колледжа, депутаты, волонтеры, движение «Первые», «Молодая гвардия», и сотрудники администрации Шаховского округа.

Цель акции — помощь военнослужащим региона — участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, а также уменьшение бумажных отходов, вовлечение населения в сбор макулатуры для вторичной переработки и сохранение лесных ресурсов РФ.

«Акция «V Единстве Za победу» демонстрирует высокую гражданскую позицию жителей Шаховского округа. Собранная макулатура будет использоваться для производства необходимых товаров и оборудования для наших военнослужащих и жителей новых регионов. Это настоящая помощь нашим героям, которые защищают нашу Родину», — отметил глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.