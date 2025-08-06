Порядка 450 хирургических операций детям провели врачи Ленинского округа

С начала 2025 года детские хирурги Видновской клинической больницы провели 435 операций юным пациентам. Ранее специалисты медучреждения проводили только плановые хирургические вмешательства. С августа текущего года функционал детской хирургии расширился, теперь врачи здесь могут оказывать и экстренную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«До 1 августа 2025 года, если ребенку в Ленинском округе требовалась срочная хирургическая помощь, его приходилось маршрутизировать в другие лечебные учреждения Подмосковья. Расширение возможностей детской хирургии в нашей больнице означает, что в экстренных случаях родителям больше не придется переживать о транспортировке ребенка в другую клинику, что само по себе является стрессом для семьи», — приводятся в сообщении слова заведующего вторым хирургическим отделением клинической больницы Ленинского городского округа Дениса Мирошникова.

В пресс-службе медицинского учреждения пояснили, что юных пациентов оперируют на базе второго хирургического отделения ВКБ в здании стационарного корпуса больницы. По словам специалистов, этот шаг напрямую отразится на качестве и доступности квалифицированной медицинской помощи для юных жителей муниципалитета, что критически важно для успешного исхода многих хирургических вмешательств. Отмечается, что появление дополнительного функционала стало возможным благодаря инициативе нового главврача Видновской больницы Алексея Кизилова. Всего клиническая больница Ленинского округа обслуживает около 70 тысяч прикрепленного детского населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.