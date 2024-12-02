Порядка 400 дефектов в содержании придомовых территорий выявлено в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На территории Подмосковья надзорные функции за содержанием дворовых территорий и общественных пространств осуществляет инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Однако активные и неравнодушные жители, в том числе председатели многоквартирных домов, также смогли принять участие в улучшении условий жизни региона, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала сентября председатели МКД региона зафиксировалипорядка 400 нарушений, которые касались состояния малых архитектурных форм, асфальтового покрытия на придомовых территориях, содержания ДИП и контейнерных площадок.
Всего устранено 348 дефектов — 87% от количества выявленных. Еще 13% находятся в процессе решения управляющими и специализированными организациями.
Больше всего недочетов отработано в:
- Серпухове — 160;
- Волоколамском округе — 78;
- Красногорске — 51.
Все выявленные дефекты Председатели многоквартирных домов направляют в специальное мобильное приложение, откуда их оперативно забирают в работу профильные службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.