Порядка 40 вопросов задали жители Радумли представителям власти

Встречу с жителями в формате выездной администрации провели в поселке городского типа Радумля. Жители обратились с почти 40 вопросами, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Большинство затрагивало жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, ремонт дорог и расселение из аварийного фонда. Подробные разъяснения по ним дали заместители главы округа, депутаты, профильные специалисты.

«Очень много вопросов интересует жителей: от благоустройства до незаконных построек. Все те обращения, которые были нам переданы, мы отработаем и решим проблемы», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Жительница микрорайона ДЭУ-119 обратилась с вопросом сноса хозпостроек у ее дома.

«Я в первый раз пришла на выездную администрацию, обратилась с проблемой незаконных построек, получила все ответы. Очень удобный формат», — отметила Ирина Ковач.

По большинству вопросов решения удалось найти на месте, другую часть обращений взяли в детальную проработку.

Выездную администрацию в округе проводят регулярно. Также к главе округа можно записаться на личный прием по телефону: 8 (800) 201-67-47 или почте solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.