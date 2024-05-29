Порядка 4 тонн макулатуры собрали жители Большой Шатуры в рамках акции «Киноэкология»

сегодня в 18:53

Жители Большой Шатуры присоединились к региональной благотворительной акции «Киноэкология». В ней принимали участие образовательные учреждения и молодежные организации.

В ходе акции школьники и активисты молодежных организаций собирали макулатуру: старые книги, журналы, газеты, тетради, картон. Было собрано порядка 4 тонн макулатуры.

«Вырученные деньги от продажи макулатуры пойдут на создание детского короткометражного фильма «А как же иначе», который будет использоваться в рамках программы системы воспитания «Киноуроки в школах России и мира», — рассказала заместитель председателя Молодежного центра городского округа Шатура Анастасия Алексеева.

Внесли свой вклад в общее дело и сотрудники Шатурской ГРЭС. Они привезли на место сбора две тонны макулатуры.

Всего же жители городского округа Шатура собрали шесть тонн макулатуры для создания экологической «короткометражки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.