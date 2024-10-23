Порядка 340 тыс звонков обработали операторы системы «112» в Ленинском округе

Порядка 338 700 обращений граждан поступило в единую дежурную диспетчерскую службу Ленинского городского округа с начала 2024 года. Больше всего звонков на номер 112 касались вызова скорой помощи и полиции, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

«Наши операторы в этом году приняли почти 99 тысяч вызовов скорой медицинской помощи и свыше 30 тысяч вызовов полиции. На обращения в противопожарную службу приходится порядка 2,7 тысячи звонков. Кроме того, традиционно большое количество вопросов было связано с получением справочной и адресной информации — их поступило больше 48 тысяч. Еще 83 тысячи звонков переведены на оперативные службы Москвы и других округов Подмосковья», — приводятся в сообщении слова начальника единой дежурной диспетчерской службы Ленинского округа Вячеслава Прохорова.

Он добавил, что обращений по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством — отоплением, электроснабжением, уличным освещением, с начала года поступило порядка 9 тысяч. Также среди звонков граждан оказалось 34,5 тысячи необоснованных вызовов, а еще 3 тысячи — попали под категорию хулиганских звонков, в том числе детских шалостей.

Всего в единой дежурной диспетчерской службе Ленинского округа работают 40 человек, 23 из них — операторы системы 112. На сегодняшний день в штате службы открыты вакансии, на которые могут претендовать жители муниципалитета. В пресс-службе добавили, что позвонить в местную ЕДДС можно по номеру телефона: 8 (495) 541-29-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.