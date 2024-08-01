Порядка 300 тыс пенсионеров Подмосковья получили доплату к пенсии в 2024 году

В Московской области ежемесячные доплаты к пенсии получают неработающие пенсионеры, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В 2024 году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 15 735 рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ежегодно региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В этом году порядка 300 тысяч пенсионеров получили доплату к пенсии на сумму свыше 7 млрд рублей. В бюджете региона предусмотрено свыше 14 млрд рублей на эту меру поддержки», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума устанавливается в беззаявительном порядке, при этом пенсионер должен быть зарегистрирован в Московской области.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет получают ежемесячную доплату до 18 тысяч рублей. Но здесь есть важное условие для получения: пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В регионе более 33 тысяч получателей этой меры поддержки.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что доплата пенсионерам до 18 тысяч рублей была введена год назад по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.