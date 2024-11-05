Порядка 300 детей и взрослых из ПВР Подмосковья посетили шоу «Богатыри»

На просмотр премьеры шоу «Богатыри» приехали порядка 300 детей и взрослых из пунктов временного размещения (ПВР) городских округов: Люберцы, Коломна, Подольск, Клин, Волоколамск и Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«День народного единства — это праздник, символизирующий сплоченность народа, в котором наша сила. Очень важно детям прививать любовь к Родине и интерес к истории страны. Шоу «Богатыри» — это еще одна возможность показать нашим детям мир русских сказаний, в которых важны моральные ценности, любовь к Родине и вера в победу. Благодарю Наталью Локтеву, генерального продюсера шоу за такую предоставленную возможность для жителей наших пунктов временного размещения», — сказала уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.