Порядка 300 человек погрузились в ледяную воду на Крещение в Дубне

В этом году в Дубне были приготовлены специальные деревянные купели на берегу, поскольку на реке проводить Крещенские купания было опасно из-за погодных условий, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Несмотря на неустойчивую погоду, вместе с командой постарались сделать все, чтобы праздник и купания проходили в комфортных и безопасных условиях. Отдельная благодарность сотрудникам МЧС, «Мособлпожспаса», полиции и волонтерам за помощь в проведении Крещенских купаний», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

По инициативе Тихомирова для тех, кто окунается, были подготовлены небольшие подарки — мягкие махровые полотенца. Такое получил каждый, выходя из купели. Почти 300 дубненцев в этом году погрузились в ледяную воду. Многие — впервые. Среди них есть и взрослые, и дети.

В Дубне крещенские купания проходили одновременно в двух точках. Купели установили в традиционных местах — возле Ратминского храма и в парке семейного отдыха.

Семья Сергея и Линары Чибис в полном составе приехали окунуться в парк. Для взрослых это — не в первый раз, а для всех троих сыновей — дебют.

«С Божьей помощью — погода в этом году плюсовая. Мы собрались все дружно в едином порыве, пошли. Надеюсь, что так теперь каждый год будет, независимо от морозов», — поделилась жительница г. о. Дубна Линара Чибис.

На площадках для купания раздавали сладкий горячий чай. Зоны оборудовали теплыми раздевалками, украсили, подсветили фонарями, гирляндами. Организаторы постарались, чтобы для тех, кто решил приобщиться к одному из самых главных православных праздников, Крещению господню, было не только безопасно и комфортно, но и приятно глазу.

«Это радость, нескоро проходящая, когда человек открывает свое сердце навстречу Христу, навстречу Богу», — отметил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.