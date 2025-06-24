Порядка 300 абитуриентов станут студентами института в Ленинском округе

Приемная кампания в российских вузах, техникумах и колледжах стартовала 20 июня, в том числе — в Московском региональном социально-экономическом институте в подмосковном Ленинском городском округе. На бакалавриат, специалитет и программы среднего профессионального образования в этом году планируется принять порядка 300 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Мы готовим бакалавров по направлениям „Психология“, „Экономика“, „Менеджмент“, „Государственное и муниципальное управление“, „Дизайн“, также выпускаем юристов гражданско-правового и уголовно-правового профиля и специалистов в сфере экономико-правового обеспечения экономической безопасности по специальности „Экономическая безопасность“. По программам среднего профессионального образования подготовка осуществляется по специальностям „Экономика и бухгалтерский учет“, „Торговое дело“, „Дизайн“ и „Юриспруденция“, — приводятся в сообщении слова ректора института Елены Золотухиной.

В пресс-службе отметили, что в Московском региональном социально-экономическом институте обучение проводится только на основании договора об оказании платных образовательных услуг, при этом выпускникам выдаются дипломы государственного образца, а молодые люди на время получения образования могут рассчитывать на отсрочку от службы в армии.

«Кроме непосредственно обучения в нашем институте ребята могут реализовать себя в волонтерской и досуговой деятельности, спорте, научно-исследовательской работе», — подчеркнула Елена Золотухина.

В пресс-службе добавили, что приемная кампания в МРСЭИ продлится до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.