Порядка 30 тыс человек закончили школу приемных родителей в Подмосковье

В Московской области Школы приемных родителей закончили более 30 тыс. выпускников. Все они прошли специальную подготовку, чтобы стать будущими родителями, которые готовы взять на воспитание детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Ежегодно у нас насчитывается более 2,5 тыс. выпускников Школ приемного родителя. Такие школы — это важный этап в жизни опекуна и приемной семьи. У нас работает 69 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям», — рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

В таких школах дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы ребенка. Обучение длится 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр и приемные семьи.

Еще в Подмосковье можно пройти подготовку по узконаправленным допмодулям, которые направлены на воспитание детей с ОВЗ, ВИЧ-инфекцией или прием в семью тяжелобольного ребенка. Уникальный модуль, который разработан подмосковными психологами и теперь внедрен в программу школ приемного родителя по всей стране, — это прием в семью ребенка, прибывшего из зоны боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность поддержки семей с детьми. Для этого вводятся различные выплаты.

Губернатор также отмечал, что инвестиции со стороны властей Подмосковья направлены на улучшение качества жизни, которое должны почувствовать жители региона.