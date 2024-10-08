Порядка 30 «народных троп» обустроят в Люберцах до конца 2024 года

В городском округе Люберцы в рамках дополнительного финансирования запланированы работы по устройству около 30 «народных троп». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«По просьбам жителей городского округа Люберцы дополнительно обустроим около 30 «народных троп», ранее проложенные самими жителями. Это позволяет сделать пешеходные коммуникации более комфортными, а также сократить путь к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам. Основная часть новых благоустроенных пешеходных коммуникаций появится в Люберцах. Также благоустроим «народные тропы» во всех поселках. Работы планируем завершить до конца 2024 года», — отметил Волков.

Он уточнил, что с полным перечнем, где будут обустроены «народные тропы», можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

В этом году «народные тропы были обустроены рядом с домом 13 на улице Строителей в Люберцах, от дома 4 в Западном микрорайоне поселка Октябрьский до автобусной остановки, а также между домами 9 на Комсомольском проспекте и 17 на улице Побратимов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.