Порядка 3 тыс новогодних мероприятий провел партийный актив в Подмосковье

Традиционно в преддверии Нового года и Рождества активисты и сторонники партии «Единая Россия» становятся организаторами праздничных акций, проходящих на территории региона. В них приняли участие свыше 15 тыс. жителей Подмосковья, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в новогодний период партийные активисты ставили перед собой цель поддержать тех, кто в этом нуждается: детей-сирот, малообеспеченных семей, ветеранов, а также вынужденных переселенцев в ПВР, бойцов СВО и их семей.

«В центре внимания каждого мероприятия стояли в первую очередь дети. Те, кто нуждается в помощи и внимании. Своими инициативами мы хотим сказать людям, что они всегда могут рассчитывать на нас, на нашу поддержку и участие», — подчеркнул Брынцалов.

Так, в преддверии праздника партийный актив организовал новогоднее поздравление для маленьких пациентов «Добрых комнат». Сегодня в детских отделения больниц Подмосковья действует свыше 100 таких пространств. В период празднования Нового года каждое из них пополнилось новыми игрушками, книгами, раскрасками, играми и канцелярией — всем, что нужно для приятного времяпрепровождения в свободное от лечения время. Кроме этого, каждого малыша ждал сладкий подарок.

Например, в конце декабря «Добрую комнату» детского отделения Сергиево-Посадской больницы члены партии пополнили новыми игрушками. Подарки привез депутат Московской областной Думы Александр Легков.

Кроме этого, в Московской области «Единая Россия» организовала новогодние елки для жителей Курской и Белгородской областей, находящихся в ПВРах. Таких в регионе на данный момент 15.

«Вынужденные переселенцы всегда будут в особом поле зрения для партийцев. Военные действия — это стресс в первую очередь для детей и наша задача отвлечь их, вернуть им беззаботное детство, подарить праздник», — отметила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова.

Также в регионе оказывается большая поддержка малоимущим и многодетным семьям. Это одно из ключевых направлений народной программы. «Единая Россия» поздравила их с наступающим Новым Годом и подарила подарки.

Напомним, что в Подмосковье прошла традиционная акция «С новым годом, ветеран!». Депутатский корпус «Единой России», волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На сегодняшний день в Московской области проживает свыше 500 участниковтех событий.

Для военнослужащих, находящихся на лечении и на реабилитации в госпиталях региона, единороссы организовывали новогодние концерты и адресные поздравления.

Помимо этого, подмосковная «Единая Россия» поздравила более 7 тыс. семей бойцов СВО с новогодними праздниками. Для детей участников спецоперации партия организовала поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.