Порядка 3 тыс деревьев высадили для восстановления лесов в Подмосковье и Санкт-Петербурге

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» в мае высадили 3 тыс. саженцев ели и сосны для восстановления лесов: 1,5 тыс. в Подмосковье и 1,5 тыс. в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба «Столото».

Акция прошла 24 мая в Истринском лесничестве в Московской области — на территории, пострадавшей от жука-короеда, и 31 мая 2024 года в Курортном районе Санкт-Петербурга, где лес пострадал от ветровала. После высадки специалисты продолжат наблюдение за саженцами, пока они окончательно не окрепнут.

«Экологические инициативы стали неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Ежегодно в акции по высадке деревьев принимает участие около 200 наших сотрудников и волонтеров. В этом году совместно с „Волонтерами леса“ мы высадили еще 3000 саженцев, которые помогут в восстановлении пострадавших лесов. Мы продолжим эту работу, ведь каждое посаженное дерево — это символ заботы о будущем и нашем обязательстве перед природой и обществом», — сказал директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Для высадки саженцев в рамках акции отбираются регионы, где леса наиболее пострадали от природных катаклизмов или насекомых-вредителей. Всего за пять лет было высажено 111 700 молодых деревьев в шести регионах России: Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Чувашии, в Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях.

«Леса играют ключевую роль в сохранении экосистемы и баланса природы, предоставляя жилье для множества видов животных и растений. Саженцы ели и сосны способствуют улучшению качества почвы, защите от эрозии и созданию благоприятной среды для многих живых организмов. Такие акции — это вклад в будущее нашей планеты и возможность сохранить ее красоту, богатство для наших потомков», — добавил заместитель руководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.

После полноценного восстановления участки нового молодого леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая таким образом воздействие парникового эффекта.