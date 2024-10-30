Порядка 2,5 млрд рублей выплатили на меры соцподдержки инвалидов в Подмосковье

В Московской области жители с инвалидностью могут оформить более 15 мер социальной поддержки, среди которых различные выплаты и компенсации, средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным и постоянно вводим полезные цифровые сервисы или вовсе переводим в проактивные формат востребованные госуслуги», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье проживает более 370 тыс. жителей с инвалидностью, помимо социальной поддержки, они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплату на приобретение необходимых средств реабилитации, а общая сумма выплат в этом году на меры поддержки составила порядка 2,5 млрд рублей.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно на региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.