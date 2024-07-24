Порядка 240 тыс жителей Подмосковья получают единое пособие

В Подмосковье более 240 тысяч жителей получают единое пособие — это беременные женщины и родители детей до 17 лет, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Единое пособие представляет собой ежемесячные выплаты государственной поддержки для семей с детьми.

«Выплата предоставляется семьям с низкими доходами», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей — установленный на ребенка. Обычно размер выплаты варьируется от 8,8 до 17,7 тысячи рублей. При определении нуждаемости семьи учитывается доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.

Как добавили в ведомстве, при назначении единого пособия теперь не учитываются: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава».

Единое пособие выплачивается Социальным фондом России, а разобраться в едином пособии, узнать размеры выплат и найти подробную информацию можно у социального бота-помощника в Telegram-канале «Соцуслуги Подмосковья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.