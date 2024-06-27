Порядка 238 выпускников в Королеве закончили школу с отличием

В Королеве 238 выпускников в подмосковном Королеве получат медали «За особые успехи в учении». 118 из них получат медали I степени, 120 — II степени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гордостью школ наукограда стали не только медалисты, но и стобалльники. На сегодняшний день в Королеве 33 стобалльных результата, которые получили 29 ребят. Трое выпускников стали мультибалльниками: двое получили высшие баллы по двум предметам, а ученица гимназии № 9 Екатерина Пережогина стала на 100 балов сразу три предмета — обществознание, русский и английский языки.

В этом учебном году королевские ребята показали хорошие результаты и по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Всего интеллектуальные испытания главной школьной олимпиады прошли более 9 тысяч ребят из наукограда. 556 из них перешли на региональный этап, 294 стали его победителями и призерами. На заключительный этап олимпиады отправился 31 школьник, 13 из них показали высокие результаты и стали победителями и призерами.

В этом году число королевских участников финала ВСОШ возросло больше чем вдвое по сравнению с прошлым: в 2023-м на заключительный этап были приглашены 13 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.