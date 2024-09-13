Порядка 224 тыс жителей Подмосковья воспользовались приложением «Радар.НФ»

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Народный фронт разработал мобильное приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно сообщать об увиденных беспилотниках. На сегодняшний день приложением «Радар.НФ» пользуются 223 787 жителей Московской области, сообщает пресс-служба общественного движения.

Сигналы поступают на географическую карту территорий Российской Федерации с подробной информацией о дате, времени и направлении движения БПЛА.

Помимо подачи в мобильном приложении сигнала предусмотрены следующие функции:

оповещение о чрезвычайных ситуациях в формате PUSH-уведомлений от МЧС России;

методические указания о поведении при возникновении опасности в виде артиллерийского обстрела;

добавлена кнопка «Подозрительная активность» с возможностью подачи сигнала по тематикам: фотографирование государственных зданий, закладчики, квадрокоптеры, вербовка, демонстрация оружия, люди в балаклавах.

Мобильное приложение было запущено 17 августа 2023 года. За время работы приложение скачало более 575 тысяч граждан Российской Федерации, подано более 10 тысяч сигналов. Благодаря сигналам, поступившим через приложение «Радар.НФ», ликвидировано более 200 беспилотников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.