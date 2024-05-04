Порядка 200 тематических ярмарок ждут жителей и гостей региона в мае

На территории 42 городских округов Московской области будет организовано более 190 ярмарка. Больше всего пройдет в Одинцово, Красногорске, Истре, Зарайске и Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Уже завтра мы отметим самый большой православный праздник — Пасху, а 9 мая — День Великой Победы. Оба эти торжества с давних времен имели большое значение для нашей страны, поэтому им и будет посвящена значимая часть проводимых в мае ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров. Мы в свою очередь поддерживаем местных сельхозпроизводителей и фермеров, предоставляя льготные торговые места на ярмарках», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Так, ко Дню Великой Победы пройдет более 30 ярмарок, а Светой Пасхе — более 15.

В конце месяца на территории Шаховской будут организованы ярмарки, посвященные Дню российского предпринимательства.

Наиболее актуальны ярмарки в следующих тематиках: «Сделано в Подмосковье» и «Весна, сад, огород».

Ознакомиться с полным перечнем ярмарок, датами их проведения и графиком работы можно на официальном сайте Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.