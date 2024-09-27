Порядка 200 единиц оборудования для реабилитации поступит в Подмосковье

В Московской области жители имеют возможности пройти социальную, психологическую, педагогическую, бытовую и средовую реабилитацию, помощь по уходу и другое, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В этом году в наши комплексные центры Подмосковья поступит около 200 единиц современного оборудования для реабилитации детей-инвалидов и взрослых инвалидов. Новым технологичным оборудованием будет оснащено 28 социальных учреждений, в том числе и центр реабилитации „Ясенки“. Сумма закупки составит более 60 млн рублей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития подчеркнули, что новое интерактивное оборудование уже есть в 17 центрах и задействовано в оздоровлении более 40 тысяч жителей.

Особое внимание уделяется детской реабилитации для совместной работы детей и логопедов, дефектологов, психологов, которое помогает достигать максимально эффективный результат. В помощь специалистам закупили логопедические комплексы, сенсорные комплексы «Дом совы» и сенсорные комнаты для психологов.

Из всех средств реабилитации можно обратить особое внимание на кинезиотерапевтическую установку «Экзарта», которая обеспечивает возвращение организму утраченных правильных функциональных навыков. Восстановление на этом оборудовании показано пациентам любого возраста, даже самым маленьким детям и людям пожилого возраста.

В ведомстве напомнили, что в этом году в Подмосковье проведут ремонт 34 объектов социальных учреждений. Среди них семейные центры, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, добрые дома, пансионаты, а также детские оздоровительные лагеря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.