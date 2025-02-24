Порядка 20 молодежных организаций функционируют в Люберцах

В городском округе Люберцы работает около 20 молодежных организаций, которые вносят значительный вклад в обучение, развитие и поддержку подрастающего поколения. Об этом сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Молодежная политика в городском округе Люберцы развивается, отвечая современным интересам молодых людей. При этом сохраняются важные традиционные ориентиры. В нашем округе действует около 20 молодежных организаций. Они работают по шести направлениям: медиа, добровольчество, арт-кластер, патриотическое воспитание, спорт и профориентация», — отметил Ружицкий.

Вместе с заместителем главы г. о. Люберцы Наталией Тышкуновой он обсудил вопросы реализации молодежных проектов и программ.

«Запущен проект «Трудовые отряды» для подростков от 14 до 18 лет. На базе образовательных учреждений функционирует более 30 отделений «Движения Первых». Обучаться журналистике ребята могут в проекте «МедиаЦех 4К». На территории округа проводятся форумы «Школа Молодежного Актива. Перезагрузка», «Наставник Z», «Твой старт». Кроме этого, при совете депутатов округа действует молодежный парламент», — уточнил Ружицкий.

Председатель окружного совета депутатов подчеркнул, что развитие молодежной политики — одна из первостепенных задач муниципалитета, направленных на благополучие и активное участие подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.