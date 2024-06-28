Порядка 176 тематических ярмарок ждут жителей и гостей Подмосковья в июле

В Московской области в июле пройдет фестиваль фермерских продуктов. 176 ярмарок будут проведены в 40 городских округах региона, предлагая посетителям широкий выбор качественной и свежей продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Тематические ярмарки будут посвящены саду, огороду, народным промыслам, товарам регионов России, а также особым дням, таким как «День работника торговли» и «День семьи, любви и верности». На ярмарках будет представлена не только фермерская продукция местных производителей, но и товары из других регионов страны.

Особое внимание организаторы уделяют продукции, выращенной и произведенной непосредственно в Подмосковье. Гости смогут насладиться свежими овощами, фруктами, ягодами, молочной и мясной продукцией прямо от производителей.

Посетителям ярмарок будут доступны также семена, рассада, инвентарь для дачи и сада. Это отличная возможность не только пополнить запасы продуктов, но и приобрести полезные аксессуары для участка.

Полный список ярмарок и их расположение можно узнать на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.