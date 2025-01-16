Порядка 170 тонн стеклобоя вывезли из Истры в 2024 году

Почти 170 тонн стеклобоя вывезли из муниципального округа Истра в прошлом году. Такие данные предоставила компания «Стеклобой» (Лыткарино), которая занимается вывозом, приемом, установкой контейнеров и утилизацией данной фракции отходов в муниципальном округе Истра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Учитывался вывоз стекла из всех пунктов раздельного сбора отходов доступных для жителей, в том числе площадка «Мегабак», а также вывоз с закрытых коттеджных поселков, СНТ, ресторанов, кафе, торговых центров — всего более 25 локаций.

Благодаря раздельному сбору использованных баночек, банок, бутылок, битого стекла, которые отправились на утилизацию, а затем и на вторичную переработку, были сэкономлены природные ресурсы. Ненужные отходы теперь получат новую жизнь и вернутся потребителям в виде новых стеклянных предметов.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.