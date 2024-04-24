Около 150 тыс электронных удостоверений получили многодетные семьи Подмосковья

«В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тыс. электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне и оно всегда под рукой», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

С начала года многодетные родители области оформили порядка 3 тыс. электронных удостоверений, в то время как на бумажном носителе меньше 1 тыс. Удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещения музеев, парков и выставок.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи и подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

Первый зампред добавила, что в Подмосковье порядка 110 тыс. многодетных семей пользуются мерами поддержки, для реализации которых в бюджете предусмотрено порядка 45 млрд рублей.

Многодетные семьи региона могут получить бесплатный проезд, компенсацию коммунальных услуг, земельный участок или выплату на приобретение участка, выплату на школьную форму и бесплатное питание в школе.

Подать заявку на оформление удостоверения можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.