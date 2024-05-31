Порядка 150 незаконных рекламных конструкций устранили в Солнечногорске с января

На территории городского округа Солнечногорск продолжаются работы по демонтажу незаконной наружной рекламы. С начала текущего года демонтировано порядка 150 конструкций, сообщается на сайте администрации горокруга.

Наружная реклама должна соответствовать нормативам федерального закона «О рекламе», а установить и эксплуатировать ее можно только после получения разрешения.

«Процедура получения разрешения на установку рекламной вывески занимает 15 календарных дней. На первом этапе подается заявление на согласование фасадной схемы рекламно-информационного оформления здания на региональном портале госуслуг. Получив положительное решение, предприниматель получает согласование на установку и может приступить к размещению вывески», — сказал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для получения более подробной информации предприниматели могут обратиться за помощью в отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск по телефону: 8 (496) 263-85-44, или по электронной почте: solrek@bk.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.