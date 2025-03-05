Порядка 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР «Бизнес» Подмосковья с января

За первые два месяца 2025 года в ЦУР «Бизнес» Подмосковья поступило около полутора тысяч обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Система обратной связи с бизнесом ЦУР «Бизнес» Московской области в январе–феврале 2025 года получила 1498 обращений от предпринимателей. Более 91,3% или 1 368 обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств. Еще 62 (4,1%) обращения — это сложные комплексные задачи, для решения которых необходима координационная работа нескольких ведомств, они переданы в работу штаба по защите бизнеса при Мининвесте», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила эффективность работы системы обратной связи ЦУР «Бизнес», которая работает в Московской области уже третий год. Экономический эффект от работы системы в регионе в 2023–2024 годах превысил 7,5 млрд рублей, а общая сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 млрд рублей.

Разработанная в Подмосковье система обратной связи получила высокую оценку на федеральном уровне. Сейчас она является шестым обязательным элементом регионального инвестиционного стандарта. До конца 2025 года аналогичные системы должны быть внедрены во всех регионах России.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно посредством телефона горячей линии 0150, а также через инвестиционный портал Подмосковья. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.