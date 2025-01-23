Порядка 1,5 тыс мероприятий организовала «Единая Россия» в Химках за 2024 год

В городском округе Химки провели еженедельное заседание фракции партии «Единая Россия». В числе участников — депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, а также председатель химкинского совета депутатов Сергей Малиновский. Народные избранники подвели итоги работы по различным направлениям за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с коллегами по депутатскому корпусу и активистами партии «Единая Россия» организовали свыше полутора тысяч мероприятий для жителей. Это памятные акции и митинги, концерты, адресные поздравления наших ветеранов, семей бойцов СВО и многое другое», — поделился заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что на личный прием к депутату записаться может любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации городского округа Химки опубликован график приемов в совете депутатов на январь.

Актуальные телефоны для записи: +7 (495) 793-50-55 и +7 (916) 683-08-27.

Народная избранница также отметила, что в Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы благоустройства инфраструктуры округа и ЖКХ. Такая система была выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.