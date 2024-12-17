Порядка 14,6 тыс исследований мяса провели в Подмосковье за ноябрь

За качеством мяса на рынках и ярмарках Подмосковья следят ветеринарно-санитарные специалисты. В лабораториях эксперты проводят исследования, которые включают физико-химические методики, дозиметрию для определения содержания нитратов и других вредных элементов, пробу варки, после чего оценивают запах и прозрачность бульона, цвет и количество пены, для свинины обязательным является исследование на трихинеллез, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В прошлом месяце специалисты провели более 14,6 тыс. исследований мяса: свинины — около 7,8 тыс., говядины — свыше 4,7 тыс., баранины — 2,1 тыс. Положительных проб выявлено не было, вся мясная продукция была допущена к реализации.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, что при выборе мяса, прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет: свинина должна быть бело-розовой, говядина — насыщенно-красной, баранина — красно-коричневой. Темные пятна на туше — признак того, что продукт хранился больше суток при комнатной температуре. Мясо не должно быть скользким, свежее — имеет нейтральный запах без резких ароматов, а при надавливании остается плотным и быстро восстанавливает форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.