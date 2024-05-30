Порядка 1,4 тыс рабочих мест создадут для подростков Подольска нынешним летом

⁣В летний период на базе общеобразовательных организаций и учреждений по работе с молодежью Подольска будут сформированы временные трудовые бригады и лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Появятся 1 394 рабочих места, из них ⁣⁣492 на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью, ⁣⁣902 места — на базе муниципальных общеобразовательных организаций. ⁣⁣По сравнению с прошлым годом количество мест увеличено на 30 единиц.

Также ребята смогут поработать летом на предприятиях городского округа: ООО «Ай-Техпласт», кабельный завод АО «СПКБ Техно», Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных и ООО «Объединенные нетканые материалы».

⁣⁣По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (496) 763-58-90.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.