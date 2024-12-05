Порядка 125 тыс положительных отзывов получили подмосковные офисы МФЦ в 2024 году

Количество положительных откликов о работе многофункциональных центров Московской области увеличилось на 11%. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Основой работы МФЦ Московской области является клиентоцентричность. Поэтому нам очень важно знать мнение заявителей и своевременно реагировать на возникающие проблемы. В текущем году в адрес подмосковных офисов поступило 125 тысяч положительных откликов, что почти на 14 тысяч больше, чем в предыдущем. Вместе с тем на 63% снизилось количество отзывов от заявителей, которые остались недовольны качеством оказания услуги. Это значит, что наши усилия приносят положительные результаты, и мы продолжим двигаться в этом направлении», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

После посещения МФЦ в личный кабинет заявителя на портале государственных услуг Московской области поступает ссылка для прохождения опроса о времени ожидания в очереди, вежливости сотрудника и уровне комфорта офиса. Кроме того, предоставляется возможность оставить свои предложения и пожелания по организации работы офисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.