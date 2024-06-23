Порядка 12 тыс уникальных вещей продано в рамках работы винтажного маркета в Москве

За первые недели работы винтажного маркета на Чистопрудном бульваре в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!» было продано порядка 12 тыс. уникальных вещей, предметов интерьера, монет и арт-объектов, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Более 150 участников представили свои коллекции на мероприятии. Места продавцам город предоставляет бесплатно, благодаря чему существенной наценки на товары нет.

В этом сезоне можно купить множество необычных старинных вещей. Винтажный маркет на Чистопрудном бульваре собрал именитых коллекционеров столицы. Они привезли на бульвар собрания фарфора и фаянса почти всех заводов Советского Союза, бижутерию Золотого века Голливуда и монеты.

Главным хитом мероприятия стали солнечные очки. Были представлены сотни моделей оправ, в том числе редкие экземпляры, выпущенные в Советском Союзе в 50-е годы 20-го века, а также импортные, которые ввозили в страну в начале 90-х.

Также особенным спросом, как отмечают коллекционеры, пользуются наручные часы, выпущенные в СССР, в том числе «Командирские», «Полет», «Слава» и «Электроника».

Также на бульваре можно посетить винтажный музыкальный салон и интересные мастер-классы.

Мероприятие реализуется в рамках самого продолжительного в мире фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».