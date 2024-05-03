Порядка 12 тонн куличей освятили в Подмосковье к Светлой Пасхе

Пекарня компании «Мираторг» в городском округе Домодедово в этом году увеличила выпуск куличей к празднику Пасхи в полтора раза — с 8 до 12 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Уровень автоматизации на производственных линиях достигает 93%. За месяц в пекарне «Мираторга» выпекают более 700 тонн крафтовых хлебов, булочек для бургеров и хот-догов, а также круассанов, слоеных и сдобных изделий», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Каждый сможет найти оптимальный формат для своей семьи или компании, выбрав маленький кулич весом 150 г, средний — 500 г, большой — 800 г или набор из трех штук. Каждое изделие уникально декорировано.

Чтобы испечь 12 тонн пасхальных куличей потребовалось:

Пекарня площадью 720 кв. метров (ручная зона);

4 смены по 5 пекарей;

5 дней выпекания;

3 печи;

500 циклов выпечки;

600 кг кураги и 600 кг изюма;

86 500 бутонов чайной розы;

6,04 км ленты для упаковки.

В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

В преддверии Пасхи на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона появилось широкое разнообразие куличей и тематической выпечки.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции.

«В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации», — сказал министр.