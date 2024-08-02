Порядка 100 животных спас Московский зоопарк с начала 2024 года

В Московском зоопарке с начала года спасли порядка 100 животных, среди которых ценные и вымирающие виды, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Некоторые животные попадают в зоопарк ослабленными. К примеру, амурского тигра Тихона, а также азиатских слонов Памира и Пипиту спасли от голода и истощения.

Другие звери прибывают в зоопарк с травмами. Дальневосточный леопард Эльбрус попал сюда после того, как его сбил автомобиль. А с прошлой осени в Центре реабилитации рукокрылых спасли порядка 600 летучих мышей.

Кроме того, в зоопарке ведется деятельность по сохранению редких и ценных видов животных. В мае в Центр воспроизводства доставили двух рыбных филинов, которых в России осталось всего около 300–400 пар. Сотрудники сформируют специальные условия для их искусственной популяции.

В центре также каждый год появляются на свет джейраны. А недавно там родился первый детеныш из редчайшей крымской популяции леопардового полоза.

Собянин добавил, что мегаполис участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных.