Порядка 100 волонтеров из Ленинского округа еженедельно дежурят на выставке «Россия»

Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» из Ленинского городского округа с мая 2024 года еженедельно принимают участие в Международной выставке «Россия» на ВДНХ. Школьники и студенты сопровождают делегации посетителей форума и дежурят на тематических мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба главы округа.

«За летний период численность делегации добровольцев из Ленинского округа на форуме „Россия“ составит порядка 100 человек. Это уникальная возможность для ребят стать частью масштабного проекта, а также заработать волонтерские часы. Для них предусмотрен стильный и удобный мерч, а также горячее питание во время смен», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту муниципального образования Владимир Каширин.

Он добавил, что роль волонтёров на форуме заключается в сопровождении российских и международных делегаций. Кроме того, во время церемоний и других массовых мероприятий ребята обеспечивают навигацию на всех основных площадках.

Волонтеры из Ленинского округа дежурят на форуме с мая 2024 года каждый вторник и будут продолжать это делать как минимум до конца июля.

За помощь в организации мероприятия участникам будут проставлены верифицированные часы в электронную книжку волонтера, которые могут быть учтены в качестве дополнительных баллов при поступлении в вузы, колледжи, а также стать личным преимуществом при трудоустройстве.

Волонтерский актив Ленинского городского округа составляет порядка 150 человек, еще порядка 300 человек занимаются добровольчеством время от времени. Волонтеры регулярно помогают в сборе и сортировке гуманитарного груза, оказывают адресную помощь нуждающимся и участвуют в проведении городских мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.