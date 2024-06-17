Порядка 10 тыс объектов проверено в Подмосковье после месяца чистоты

После месяца чистоты в Подмосковье продолжается осмотр придомовых территорий по чек-листу. В рамках еженедельного штаба под председательством заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова с главами муниципалитетов были подведены итоги работы инспекторского состава ведомства и администраций по приведению территорий в соответствие, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши инспекторы осуществляют приемку объектов по чек-листу, который включает в себя 20 пунктов, если же были зафиксированы нарушения или замечания, будет повторный осмотр территории. На сегодняшний день наши сотрудники проверили порядка 10 тыс. объектов, во всех городских округах региона, а приняли более 7 тыс. из них. Работы по осмотру дворовых и общественных пространств продолжаются. Мы также отслеживаем динамику муниципалитетов по исполнению поручений, они продолжают приводить объекты в соответствие и увеличивать процент принятия», — сказал Владислав Мурашов.

В чек-лист входит проверка: обеспечения песка в песочницах в достаточном объеме; выполнения ремонта и покраски заборов и ограждений; сезонной обрезки кустарников, нависающих над пешеходными дорожками; состояния информационных стендов и табличек; очистки от незаконной рекламы на фасадах МКД.

Лучшие результаты показали городские округа Серебряные Пруды — принято 82 дворовые территории и 24 общественных пространства; Реутов — 214 и 26 соответственно; Ступино — 264 и 67.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.