Порядка 10 школьников из Подольска отдохнут летом в детском центре «Артек»

Порядка 10 школьников из Подольска отдохнут этим летом международном детском центре «Артек». Чтобы получить бесплатную путевку в «Артек», ребята предоставили грамоты и дипломы, подтверждающие достижения в различных областях деятельности за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученица 6 класса лицея № 5 Софья Кисель является обладателем гран-при Международного детско-юношеского фестиваля креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!». Она получила приглашение на юбилейную смену «100 лет дорогой детства». В июне в лагере Софья поднялась на Аю-Даг, спела на торжественной линейке в День России и посетила множество мероприятий, посвященных 100-летию лагеря.

«Еще я капитан 14 медицинского отряда, вице-президент детского лагеря «Лазурный», участник детского совета 6-й юбилейной смены и финалист конкурса «Звезда Артека», — сказала Софья.

Ученица 6 класса школы № 34 Анастасия Альгина получила бесплатную путевку в «Артек» за достижения в образовательной деятельности. В конкурсном отборе принимались во внимание похвальные листы за отличную учебу, грамоты за призовые места в школьных конкурсах, сертификаты участия в волонтерских, литературных и художественных проектах.

Ученица 7 класса школы № 34 Дарья Гладилина является победителем всероссийского конкурса рисунка «Жизнь, деленная на граммы», посвященного юбилею Великой Победы. В этом году рисунки на конкурс представили порядка 200 тыс. школьников из разных регионов страны, только 19 из них признали лучшими, в том числе работу Гладилиной «Хатынь». В «Артек» поедет как командир школьного спасательного отряда.

Ученица 7 класса школы № 34 София Сучкова уже известна как юный журналист. Награждена путевкой за свои достижения на студии телевидения «Страна звезд». Сучкова занимается журналистикой в школьном кружке.

«Артек» начал свою работу в 1925 году как детский лагерь-санаторий. В самую первую артековскую смену в нем отдохнули 80 пионеров, которые жили в 4-х больших брезентовых палатках.

В июне всемирно известной детской здравнице исполнилось 100 лет. В настоящее время в «Артеке» более 150 зданий, несколько бассейнов и спортплощадок. В качестве приоритетного направления работы определена инновационная образовательная деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.