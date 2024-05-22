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Порядка 1 млн вызовов поступило в пожарную охрану по номеру «112» в Подмосковье

Алгоритм взаимодействия системы-112 Московской области и пожарной службы отработан до мелочей. Это позволяет оказывать помощь пострадавшим максимально в короткие сроки, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала эксплуатации службы спасения (1 июня 2015 года) операторы 112 обработали около 1 млн вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны.

Система-112 Московской области — самая масштабная на территории РФ. Для обеспечения ее работы задействовано более 3,8 тыс. специалистов.

В режиме одного окна можно вызвать все необходимые экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.