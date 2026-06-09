«Поработал на иностранную разведку»: блогер признался, что играл в Pokemon Go

Блогер Стас Васильев рассказал, что играл в Pokemon Go в Красногорске. По его словам, данные игры использовали при создании системы военных дронов.

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, что вместе с друзьями играл в Pokemon Go и ловил Пикачу в Красногорске.

Данные из игры использовала американская компания, которая занимается геопространственными ИИ-технологиями. Их применяли при создании высокоточной системы военных дронов.

«Мы тоже с пацанами играли и ловили Пикачу по Красногорску. Так что так отчасти и сканы, к которым я имею отношение, тоже, получается, есть, что печально. Вот так и стал предателем Родины, поработал на иностранную разведку. Можно в резюме это вписать. Ну, шутки шутками, а ситуация на самом деле-то нехорошая», — рассказал Стас.

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