Попытка обрести контроль: россияне хотят учиться «колдовству»

На крупных отечественных платформах, предоставляющих услуги по обучению, россияне начали активно покупать интенсивы, практикумы и гайды по колдовству, сообщает SHOT .

Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 50 тыс. рублей. Лучше всего приобретают курсы по демонологии, отливкам воском, черной магии, сглазам и порче.

«Магия дает ощущение контроля над неизвестным», — пояснил когнитивно-поведенческий терапевт и психолог Богдан Ромашкин.

Он подчеркнул, что это главная причина, обращения людей к магии в век технологий и рационального.

По его словам, магический бум обычно возникает в обществе стихийно, когда быстро меняются обстоятельства и происходят социальные колебания. В такое время люди обращаются к колдовству, чтобы справиться с тревогой и чувством неопределенности, как будто пытаются взять ситуацию под контроль. Некоторым людям магические практики могут дать упрощенные и быстрые ответы на вопросы.

Психолог считает, что в будущем интерес к магии и колдовству будет увеличиваться. Это отражает базовые потребности человека в безопасности, стабильности, идентичности и духовности.