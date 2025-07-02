Популяция амурского тигра в России больше не находится под угрозой исчезновения

Министр юстиции, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал, что амурским тиграм в России больше не грозит вымирание. По его словам, их численность достигла 750 особей, сообщает «КомсаNews» .

Замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля при министерстве природных ресурсов и экологии Алексей Вайсман назвал, что необходимо для дальнейшего сохранения популяции этих хищников.

«Амурского тигра действительно спасли. Численность его в этом ареале восстановлена. Дальше надо соблюдать ее», — подтвердил Вайсман.

По словам эксперта, сегодня главная опасность — это африканская чума свиней, препятствующая росту популяции кабанов. А они, в свою очередь, являются основным источником пропитания для тигров.

Кабаны отличаются высокой плодовитостью. Их мясо богато жирами и питательно, что благоприятно сказывалось на тигрицах, обеспечивая хорошее потомство и высокую выживаемость молодняка, добавил Вайсман.

Тигры способны охотиться и на других копытных — косуль, пятнистых оленей, изюбрей, однако эти виды не такие многочисленные, а их популяции восстанавливаются медленнее. Кроме того, их калорийность ниже, чем у кабана, а энергозатраты тигра на поимку оленя значительно выше.