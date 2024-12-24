Популярный блогер рассказал, чем грозит запрет на продажу книг иноагентов

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев выразил мнение, что, в случае запрета на продажу книг иностранных агентов, их не перестанут читать, а, напротив, они станут более популярными.

Государство не вправе диктовать книжным магазинам, что можно продавать, ведь в России имеет место система капитализма. Если существует спрос, то появится и предложение, уверен блогер.

То, что наблюдается сейчас, является результатом передачи монополии на информационную политику «на откуп либералам», добавил он. Убрав из продажи книги иностранных агентов, не получится так, что их перестанут читать, убежден Васильев. Напротив, такой шаг только привлечет к ним больше внимания и создаст иностранным агентам дополнительные возможности, в том числе пиар, для популярности.

«Надо рождать новых авторов. И первое, на что надо смотреть, не на тематику „про СВО или не про СВО“, а талантливо или нет», — заключил блогер в эфире радио Sputnik.